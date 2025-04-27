Телеканал Москва 24 назвал нового победителя рубрики "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени, а по пятницам называет имя победителя. Василий оперативно прислал в редакцию кадры пожара на Водном стадионе. Ему вручили худи, сумку и кружку с символикой проекта.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.