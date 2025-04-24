Эксперт Смирнова: рак кожи – самый распространенный вид рака в России

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Самым распространенным видом рака в России является рак кожи (кроме меланомы), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта фарминдустрии Ларису Смирнову.

Отмечается, что в 2023 году от данного вида рака страдали 92 тысячи россиян. На втором месте по распространенности находится рак молочной железы (83 тысячи), на третьем же – колоректальный рак (80 тысяч). Также среди самых распространенных видов рака оказались рак легких (58 тысяч) и предстательной железы (58 тысяч).

"Структура смертности от этих диагнозов изменилась. На первом месте – трахея, бронхи, легкое (48 тысяч смертей в год), на втором – колоректальный рак (40 тысяч смертей в год), на третьем – желудок (24 тысячи смертей в год)", – поделилась Смирнова.

Также в группу самых смертельных видов рака вошли рак поджелудочной железы (20 тысяч смертей в год) и молочной железы (20 тысяч смертей в год). При этом эксперт подчеркнула, что рака кожи нет даже в первой десятке.

Между тем Минпромторг России заявил, что препарат от онкологических заболеваний компании "Лина М" проходит первые клинические испытания из трех необходимых. При этом отмечалось, что говорить об эффективности и безопасности этого лекарства на данном этапе как минимум преждевременно.

В ведомстве также рассказали, что в 2014 году с компанией "Лина М" был заключен госконтракт на разработку технологии зарубежного инновационного лекарственного средства для лечения онкозаболеваний.

