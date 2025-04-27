Росстат назвал самые востребованные профессии в России

В Росстате назвали профессии, в которых особенно нуждаются российские компании. В исследовании учитывались потребности крупного и среднего бизнеса. Самыми востребованными оказались аналитики и разработчики сайтов.

Кроме того, серьезный дефицит наблюдается среди специалистов по поддержке приложений и оборудования, системных администраторов, сотрудников службы поддержки пользователей, дизайнеров и администраторов баз данных.

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