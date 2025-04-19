"Деньги 24. Итоги": как торговая война США и Китая повлияет на экономику мира

Президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на импорт китайских товаров – они достигли 145% и вскоре могут вырасти до 245%. В ответ Китай ограничил экспорт стратегически важных ресурсов и установил заградительные тарифы на продукцию из США.

Как торговое противостояние двух держав отразится на экономике мира, в том числе России? И какие риски оно создает для глобальных рынков? Удалось ли Китаю заручиться поддержкой других стран?

Об этом – в программе "Деньги 24. Итоги".