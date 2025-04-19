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19 апреля, 15:00

Экономика

"Деньги 24. Итоги": как торговая война США и Китая повлияет на экономику мира

"Деньги 24. Итоги": как торговая война США и Китая повлияет на экономику мира

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Минпромторг РФ сократит перечень товаров для параллельного импорта

Президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на импорт китайских товаров – они достигли 145% и вскоре могут вырасти до 245%. В ответ Китай ограничил экспорт стратегически важных ресурсов и установил заградительные тарифы на продукцию из США.

Как торговое противостояние двух держав отразится на экономике мира, в том числе России? И какие риски оно создает для глобальных рынков? Удалось ли Китаю заручиться поддержкой других стран?

Об этом – в программе "Деньги 24. Итоги".

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