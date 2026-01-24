02:57Происшествия
Серия взрывов прогремела в Киеве
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на субботу, 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что в в связи с этим в городе была объявлена воздушная тревога. Работает система ПВО.
Кроме того, поступают сообщения о взрывах в украинских городах Харькове и Черкассах. Подробности произошедшего не приводятся.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что крупный объект критической энергетической инфраструктуры был разрушен в городе. По его словам, штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в круглосуточном режиме для решения этой проблемы.
При этом до этого стало известно о нескольких взрывах в районе города.