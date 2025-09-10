РИА Новости: взрывы произошли в Киеве и других городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинские издания.

Кроме того, звуки взрывов также раздались в городах Ровно и Винница. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в нескольких регионах Украины, преимущественно в западной части страны. К примеру, тревога объявлена в Ровненской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской и других областях Украины.

Ранее российские военнослужащие нанесли поражение объекту энергетики, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе противника. При атаке были применены высокоточное оружие и ударные беспилотники.