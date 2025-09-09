Российские средства ПВО сбили пять украинских ракет в зоне СВО за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили пять украинских крылатых ракет. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Помимо этого, Вооруженным силам России удалось ликвидировать пять реактивных снарядов HIMARS и 230 беспилотных летательных аппаратов противника.

Ранее бойцы нанесли поражение объекту энергетики, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Они также поразили радиолокационные станции ПВО, цех сборки безэкипажных катеров, пункты управления и места запуска БПЛА дальнего действия.

До этого поражающий удар был нанесен по складам боеприпасов и материальных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем российские военные поразили пункты временного размещения украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах.

