Силы ПВО уничтожили за ночь 31 беспилотник над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России в ночь на 9 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Почти половина из всех БПЛА – 15 аппаратов – была перехвачена над акваторией Черного моря. Еще семь дронов сбили в Белгородской области, три – в Курской области, по два беспилотника – в Крыму и Краснодарском крае, а также по одному – в Тамбовской и Воронежской областях.

В Сочи мужчина погиб в результате падения обломков БПЛА на автомобиль в Адлерском районе города. Кроме того, предварительно, в результате атаки беспилотников были повреждены шесть частных домов.

Накануне, 8 сентября, массированной воздушной атаке ВСУ также подверглись несколько городов Донецкой Народной Республики (ДНР). В результате ударов погибли два человека, еще 16 граждан получили травмы.