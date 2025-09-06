Мужчина погиб после атаки ВСУ на служебный автобус в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчина погиб после атаки украинского беспилотника на служебный автобус в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон атаковал транспортное средство на автодороге Казинка – Посохово. Водитель автобуса скончался на месте от полученных травм, а сам автомобиль был уничтожен огнем.

Также оказался ранен один из пассажиров. Он получил множественные осколочные ранения спины, лица и руки. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую ЦРБ, врачи которой оказывают ему всю необходимую помощь.

Еще один пассажир, по предварительным данным, не был ранен.

Ранее трое мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на территории Белгородской области. Два человека пострадали в Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома. Еще одна женщина пострадала в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.