Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Адыгее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель поселка Яблоновский пострадал в результате падения обломков вражеских беспилотников в Тахтамукайском районе республики Адыгея. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Пострадавшему уже оказали необходимую медицинскую помощь. Также фрагментами БПЛА были повреждены несколько частных домов и один производственный цех. На местах работают представители экстренных служб.

Этой ночью атаке украинских БПЛА также подвергся Краснодарский край. В результате оказалась повреждена одна из технологических установок на территории краснодарского нефтеперерабатывающего завода. На месте произошел пожар площадью около 300 квадратных метров.

Еще один дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области. При воздушной атаке пострадали двое мирных жителей.