Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Украинский дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области. В результате ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму, вторая пострадавшая – баротравму и черепно-мозговую травму. Скорая помощь доставляет их в областную клиническую больницу.

Различные повреждения также получил сам автомобиль и фасад здания.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при атаке украинских беспилотников по территории Орловской области. Предварительно, упавшие обломки дронов повредили два здания в Орле и еще два дома на территории других муниципалитетов области.

Позже стало известно, что число пострадавших в Орловской области увеличилось до четырех. Им оказывается необходимая медпомощь.