29 августа, 20:23

Происшествия

Лесной пожар в Геленджике полностью локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Лесной пожар, который произошел в Геленджике из-за упавших фрагментов БПЛА, локализован, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, за последние сутки авиация сбросила воду 118 раз. Ее объем составил 370 тонн. Для полной ликвидации возгорания задействованы 550 специалистов и 89 единиц техники.

Возгорание началось неподалеку от села Криница после того, как в ночь на 28 августа там упали обломки беспилотника. По последним данным, огонь в Геленджикском лесничестве распространился на 41,5 гектара. К его тушению привлекали самолет-амфибию Бе-200.

Из-за лесного пожара 23 человека на Черноморском побережье оказались отрезаны от путей эвакуации. Спустя время их доставили на безопасный пляж. Кроме того, спасатели вывезли туристов с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика.

Площадь лесного пожара под Геленджиком превысила 40 гектаров

