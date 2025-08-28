Людей эвакуировали из базы отдыха под Геленджиком после атаки БПЛА

Фото: depositphotos/ALesik

Людей эвакуировали из базы отдыха в Пшадском округе города-курорта Геленджика из-за возгорания леса после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов.

"На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Богодистова, тушение лесного пожара продолжается, к месту ЧП направлен вертолет, но ему пока мешает боковой ветер. Всего в ликвидации возгорания задействованы 20 единиц техники и порядка 100 человек личного состава МЧС. Разрушений и пострадавших нет.

О возгорании в лесном массиве в районе села Криница стало известно ночью 28 августа. Всего там обнаружили три очага общей площадью 200 "квадратов".

Кроме того, после падения обломков вражеского беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Краснодарского края. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.