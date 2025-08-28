Пожар произошел на территории нефтезавода на Кубани после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одна из установок нефтеперерабатывающего завода загорелась в поселке Афипском в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. К тушению огня привлечены 21 человек и 8 единиц техники.

Еще одно возгорание произошло в Геленджике, в лесном массиве в районе села Криница. Всего там обнаружили три очага общей площадью 200 "квадратов". На месте также находятся огнеборцы, которые тушат пожар.

В обоих случаях никто из местных жителей не пострадал, уточнили в оперштабе.

За прошедшую ночь, 28 августа, силы ПВО сбили над регионами России 102 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов уничтожили в Ростовской и Самарской областях, Краснодарском крае, а также над акваторией Черного моря.

В Волгоградской области при падении фрагментов БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо в городе Петрове Камышинского района. Пожарные быстро потушили огонь. Тем не менее движение поездов было временно приостановлено через станцию Петров Вал.