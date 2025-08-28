Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

28 августа, 04:10

Происшествия

Пожар произошел в локомотивном депо при падении БПЛА в Волгоградской области

Фото: depositphotos/My_inspiration

Техническое строение локомотивного депо загорелось в городе Петров Камышинского района Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Пожарные подразделения оперативно потушили возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область и региональные объекты транспортно-логистической инфраструктуры, добавил Бочаров.

Ранее взрыв и пожар произошли на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Из дома эвакуировали 15 жильцов, пострадавших нет.

Помимо этого, несколько частных домов получили повреждения в семи муниципалитетах Ростовской области. Власти намеревались оценить нанесенный ущерб во всех районах области.

