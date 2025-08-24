В Белгородской области из-за атак БПЛА четыре мирных жителя получили ранения

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре человека пострадали при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Среди раненых оказались мужчина, получивший баротравму, осколочные ранения спины и головы, и женщина с баротравмой. Ранения они получили при ударах на коммерческий объект в городе Валуйки, уточнил губернатор.

В свою очередь, в селе Солоти дрон атаковал автобус местного предприятия. В результате водитель получил множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Его госпитализировали, сейчас медики оказывают ему помощь.

Кроме того, в Борисовском районе беспилотник атаковал автомобиль. Водитель самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали баротравму. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали 52-летний мужчина с 13-летним сыном. В результате удара оба погибли на месте. Губернатор региона Александр Хинштейн призвал жителей области не возвращаться в приграничные районы. По его словам, это может закончиться трагедией.