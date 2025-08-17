Работник ж/д станции пострадал при атаке БПЛА в Воронежской области

Фото: 123RF/savmaster

ПВО уничтожила еще около пяти беспилотников над тремя районами Воронежской области. Предварительно, в одном из районов ранение получил монтер пути железнодорожной станции, его госпитализировали в местную больницу. Об этом сообщил глава области Александр Гусев.

При падении обломков беспилотника оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП) на станции, в связи с чем в данный момент задержано движение нескольких поездов. Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению ЛЭП.

Кроме того, в этом же районе случилось возгорание магазина и вещевого рынка. Пожарные расчеты уже находятся на месте ЧП.

Еще в одном районе загорелась газовая труба – сотрудники МЧС ликвидируют это возгорание. Угроза непосредственной атаки БПЛА сохраняется в трех районах области. Режим опасности атаки дронов действует во всем регионе.

Этой ночью уже сообщалось о ликвидации нескольких вражеских беспилотников над Воронежем, а также на востоке Воронежской области. В результате падения фрагментов дрона было повреждено остекление в нескольких квартирах одного из жилых домов Воронежа.

Ранее один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в Белгороде. В результате детонации загорелась кровля, однако пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание. Мужчина получил ожог предплечья.