16 августа, 11:30

Происшествия

Женщина получила ранение после обстрела ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирная жительница пострадала после того, как село Безлюдовка Шебекинского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Кроме того, после прилета снаряда повреждены забор домовладения и автомобиль.

Ранее Гладков рассказывал, что при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в Белгороде пострадал один человек. Он получил ожог предплечья, так как в результате детонации загорелась кровля. Скорая оказала ему помощь на месте, но от госпитализации он отказался.

