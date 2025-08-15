Два человека ранены после атаки БПЛА по центру Белгорода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два мирных жителя получили ранения после атаки вражеского БПЛА по центру Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжелое. У второго мужчины осколочные ранения ног", – рассказал глава Белгородской области.

Он подчеркнул, что пострадавших доставляют в областную клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, по словам Гладкова, повреждения получило остекление двух административных зданий. Помимо этого, в нескольких квартирах трех домов были выбиты окна, в двух частных домах повреждены фасады и окна.

"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах", – подчеркнул губернатор.

Ранее в Курске беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Железнодорожном районе города. В результате в здании начался пожар, огонь охватил четыре верхних этажа здания. Погибла одна из жительниц дома, еще десять человек получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок 2010 года рождения.