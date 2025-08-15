Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону увеличилось до 15

Фото: телеграм-канал "Юрий Слюсарь"

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону достигло 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

В городских больницах находятся четверо раненых, в том числе двое детей. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Властям города поступило 175 обращений на единовременную денежную помощь.

Украинские войска атаковали Ростов-на-Дону при помощи беспилотников 14 августа. В связи с этим в городе ввели режим ЧС.

После атаки ВСУ в десяти жилых домах были повреждены окна и балконы. Из домов эвакуировали 212 человек. Для них подготовили пункт временного размещения.

Следователи возбудили уголовное дело после атак украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону. Преступления подпадают под статью "Террористический акт".