00:15Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону увеличилось до 15
Фото: телеграм-канал "Юрий Слюсарь"
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону достигло 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.
В городских больницах находятся четверо раненых, в том числе двое детей. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Властям города поступило 175 обращений на единовременную денежную помощь.
Украинские войска атаковали Ростов-на-Дону при помощи беспилотников 14 августа. В связи с этим в городе ввели режим ЧС.
После атаки ВСУ в десяти жилых домах были повреждены окна и балконы. Из домов эвакуировали 212 человек. Для них подготовили пункт временного размещения.
Следователи возбудили уголовное дело после атак украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону. Преступления подпадают под статью "Террористический акт".