Фото: телеграм-канал Readovka

212 человек эвакуированы из жилых домов в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА. Для них подготовлен пункт временного размещения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия задействованы саперы. После завершения их работы специалисты снимут оцепление и муниципальная комиссия сможет приступить к оценке ущерба, который был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в результате нанесенного удара по городу.

Слюсарь уточнил, что после атаки БПЛА в 10 жилых домах повреждены окна и балконы. Кроме того, был нанесен ущерб легковым автомобилям. В свою очередь, ранения получили 13 человек, в том числе двое детей.

"Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах", – добавил врио главы региона, пообещав оказать необходимую помощь всем тем, кто получил ранения.

Украинские военнослужащие с помощью беспилотников атаковали Ростов-на-Дону 14 августа. Из-за этого в городе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Прокуратура Ростовской области после произошедшего открыла для приема жалоб и оказания правовой помощи гражданам горячую линию по номеру 8 (863) 210-55-99. Ведомство также взяло на контроль соблюдение прав пострадавших.

