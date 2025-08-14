Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгороде ввели ограничения из-за опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Решение было принято по итогам внеочередного заседания оперативного штаба, уточнил глава региона. В числе прочих мер, принятых на собрании, – перевод госучреждений, включая министерства и МФЦ, на дистанционный формат работы с 14 по 15 августа.

Руководителям этих организаций, дежурным группам и тем, кто не может выполнять свои обязанности из-за специфики работы, предписали принять меры для обеспечения безопасности сотрудников. Аналогичные меры были рекомендованы частным компаниям и федеральным учреждениям, уточнил Гладков.

В свою очередь, заведениям общественного питания запретили предоставлять услуги на улицах и открытых площадках, также были отменены все уличные мероприятия на период с 14 по 17 августа включительно. Кроме того, приостановка работы коснулась всех крупных ТЦ Белгорода и Белгородского района. Последние меры продлятся по 16-е число включительно.

Движение автобусов будет регулироваться на основе информации об угрозе атаки дронов, которая будет доведена до диспетчерских служб и телеграм-каналов через мессенджер MAX, подчеркнул губернатор.

"Эта информация сейчас внедряется руководством ЕТК и в максимально короткий промежуток времени будет доведена до каждого водителя", – заверил он.

В случае получения информации о нападении на определенную часть города водитель должен будет немедленно остановиться и высадить пассажиров в безопасном месте, пояснил глава области.

Кроме того, в ближайшие двое суток парки, скверы, пляжи и учреждения, предполагающие сбор большого количества людей, работать не будут.

"Уважаемые жители Белгорода и Белгородского района, хотел лично попросить вас снизить количество времени, когда вы находитесь на улице. Постараться увеличить контроль за нахождением детей на улице", – призвал Гладков.

При нахождении в доме он настоятельно рекомендовал следить за оперативной обстановкой, прислушиваться к сигналам МЧС и информации из открытых источников – телеграм-канала "Информация БПЛА Белгород, Белгородский район", мессенджера MAX и радио "Мир Белогорья".

Губернатор напомнил, что местные жители живут в данных условиях уже четвертый год, за который научились ценить свои жизни и близких.

"Мы должны быть максимально внимательны и разумно пользоваться информацией. От этого зависят жизни близких, ваша жизнь. Это самое дорогое, что есть", – заключил он.

Белгородская область подверглась атаке ранним утром 14 августа. Первый удар был нанесен по зданию правительства, которое в результате получило небольшие повреждения.

После второй атаки, произошедшей спустя несколько часов, пострадавшими оказались три человека. Мужчина с тяжелыми осколочными ранениями и его жена с ожогом были доставлены в областную больницу. Третий пострадавший с баротравмой и ранением ноги также госпитализирован. Помимо этого, из-за атаки произошло возгорание автомобиля, которое уже удалось потушить. Несмотря на это, оперативные службы продолжают работать на месте.