14 августа, 06:52

Происшествия

ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что здание получило небольшие повреждения, ситуация находится под контролем. Информация о возможных пострадавших не уточняется.

Этой ночью массированной атаке БПЛА подверглась Волгоградская область. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее пятеро детей получили травмы в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области после атаки FPV-дрона на частный дом. Девочки 4, 6, 9 и 16 лет, а также 14-летний мальчик были доставлены в Грайворонскую больницу.

