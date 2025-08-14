Нефтепродукты загорелись на волгоградском НПЗ после атаки БПЛА

Фото: 123RF/tayo76

Возгорание нефтепродуктов произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде в результате массированной атаки БПЛА на регион. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пожарные службы уже приступили к тушению огня. Предварительно, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал.

В ночь на 13 августа обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Специалисты оперативных служб эвакуировали жителей дома, никто не пострадал.

Этой же ночью фрагменты БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В результате произошедшего загорелась "Газель", среди работников пострадавших не выявили.