Пять детей ранены при ударе дрона по дому в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пятеро детей получили травмы в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области после атаки FPV-дрона на частный дом, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, девочки 4, 6, 9 и 16 лет, а также 14-летний мальчик доставлены в Грайворонскую больницу. У них диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания помощи пострадавших переведут в детскую областную клиническую больницу.

"В результате детонации в доме пробиты кровля, потолок и повреждено остекление", – добавил Гладков.

До этого четверо несовершеннолетних пострадали в Горловке после сброса Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с беспилотника. Инцидент произошел в жилом массиве "Строитель". Дети получили ранения средней степени тяжести, рассказал мэр города Иван Приходько.