Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области

Женщина погибла, ее родители получили ранения из-за сброса взрывного устройства с БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации Гладкова, раненые родители погибшей женщины были госпитализированы. Врачи обнаружили у мужчины минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его жена тоже получила баротравму.

Также в результате детонации взрывного устройства дом пострадавших был полностью уничтожен огнем.

Ранее многоквартирный дом в окрестностях Сочи был поврежден из-за атаки БПЛА. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал, что в результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал. На месте работали специальные и экстренные службы города.