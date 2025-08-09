Силы ПВО ликвидировали 66 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 66 украинских дронов над регионами России 8 августа, сообщает Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 17:25 до 22:40 по московскому времени. Средства ПВО уничтожили 16 БПЛА – над территорией Орловской области, 13 – в небе над Брянской областью, 10 – над территорией Краснодарского края, 10 – над акваторией Азовского моря, 6 –над Крымом, 4 – над территорией Калужской области, 3 – над территорией Курской области, 2 – над территорией Республики Адыгея, 1 – над территорией Тульской области, и еще 1 над акваторией Черного моря.

Ранее, ночью 8 августа, дежурные средства ПВО ликвидировали 30 БПЛА над российскими регионами. 9 беспилотников было уничтожено над территорией Ростовской области, 8 – в небе над Республикой Крым.

Еще 6 БПЛА удалось ликвидировать над Саратовской областью, 5 – над территорией Брянской области. По 1 дрону были ликвидированы в небе над Белгородской и Волгоградской областей.