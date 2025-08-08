08 августа, 07:30Происшествия
Средства ПВО ночью сбили 30 БПЛА над российскими регионами
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) прошедшей ночью сбили 30 беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Оборонное ведомство уточнило, что 8 августа в период с 00:20 до 05:40 российские военнослужащие уничтожили 9 беспилотников над территорией Ростовской области, 8 – в небе над Республикой Крым.
Еще 6 БПЛА удалось ликвидировать над Саратовской областью, 5 – над территорией Брянской области. По 1 дрону были ликвидированы в небе над Белгородской и Волгоградской областей.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области, который обеспечивал переброску украинского вооружения и техники в Донбасс. Поражение было нанесено благодаря оперативно-тактической авиации, ударным дронам, ракетным войскам и артиллерии.
