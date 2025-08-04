Российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.



Групповой удар был нанесен с помощью аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности.

В ведомстве отметили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года российские бойцы освободили более 200 населенных пунктов в рамках спецоперации на Украине.

Кроме того, они улучшили свои позиции на великоновоселковском направлении и продвигаются в Днепропетровской области, отмечал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. ВСУ находятся в практически критическом положении возле населенных пунктов, где продолжаются бои.



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