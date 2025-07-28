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28 июля, 09:28

Политика

Глава ДНР сообщил о начале боев в Димитрове

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Бои начались в черте города Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, первые столкновения произошли на окраинах населенного пункта. При этом Пушилин подчеркнул, что украинская группировка находится в затруднительном положении на этом участке фронта.

Глава ДНР также отметил, что войска РФ улучшили позиции в населенном пункте Родинское. Кроме того, военные продвинулись на краснолиманском направлении.

"Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшение позиции, продвижение вперед", – резюмировал глава региона.

Ранее стало известно, что ВС России освободили Малиевку в Днепропетровской области и Зеленый Гай в ДНР. Успешные наступательные действия провели подразделения группировки войск "Восток".

До этого бойцы войск "Центр" освободили такие населенные пункты, как Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении ДНР.

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