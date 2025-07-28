28 июля, 09:28Политика
Глава ДНР сообщил о начале боев в Димитрове
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Бои начались в черте города Димитрова в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, первые столкновения произошли на окраинах населенного пункта. При этом Пушилин подчеркнул, что украинская группировка находится в затруднительном положении на этом участке фронта.
Глава ДНР также отметил, что войска РФ улучшили позиции в населенном пункте Родинское. Кроме того, военные продвинулись на краснолиманском направлении.
"Мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшение позиции, продвижение вперед", – резюмировал глава региона.
Ранее стало известно, что ВС России освободили Малиевку в Днепропетровской области и Зеленый Гай в ДНР. Успешные наступательные действия провели подразделения группировки войск "Восток".
До этого бойцы войск "Центр" освободили такие населенные пункты, как Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении ДНР.