Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС России освободили Малиевку в Днепропетровской области и Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как указало оборонное ведомство, успешные наступательные действия провели подразделения группировки войск "Восток".

Ранее вооруженные силы России освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении ДНР. Тогда наступательные действия провели бойцы группировки войск "Центр".

До этого российская армия освободила населенный пункт Варачино в Сумской области. Установить контроль над поселком удалось благодаря подразделениям группировки войск "Север", которые провели активные действия.

