Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как указало оборонное ведомство, наступательные действия провели бойцы группировки войск "Центр".

Накануне российская армия освободила населенный пункт Варачино в Сумской области. Установить контроль над поселком удалось благодаря подразделениям группировки войск "Север", которые провели активные действия.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В операции войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники.

Минобороны РФ уточнило, что все намеченные цели были поражены, а задача выполнена.

