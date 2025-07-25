ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ на времевском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации украинских войск на времевском направлении. Об этом заявило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удары были совершены в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ. В рамках операции были задействованы средства авиационного поражения бомбардировочной авиации ВКС РФ.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В операции войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Минобороны РФ уточнило, что все намеченные цели были поражены, а задача выполнена.

Кроме того, ракетно-артиллерийские удары российские военнослужащие нанесли по скоплениям противника возле пунктов Серебрянка и Звановка в Донецкой Народной Республике.

