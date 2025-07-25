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25 июля, 19:09

Политика

Глава Минобороны Белоусов заявил об активном продвижении ВС РФ на октябрьском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ уверенно продвигаются на октябрьском направлении, заявил ТАСС министр обороны России Андрей Белоусов.

"Воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач", – сказал Белоусов во время поздравления бойцов с освобождением населенного пункта Новоэкономическое в ДНР.

Населенные пункты Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении Донецкой Народной Республики были освобождены ВС РФ 24 июля. Наступление провели бойцы группировки войск "Центр".

До этого российская армия нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Под огонь также попали объекты энергетики, поддерживающие деятельность Вооруженных сил Украины.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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