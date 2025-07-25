Силы ПВО за ночь ликвидировали 105 украинских БПЛА в нескольких регионах России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, сообщает "Радио 1" со ссылкой на министерство обороны РФ.

Больше всего дронов было уничтожено над Белгородской областью – 26. Над Брянской областью сбили 25 БПЛА, еще 23 беспилотника было уничтожено над Ростовской областью.

Над акваторией Азовского моря силы ПВО ликвидировали 9 летательных аппаратов, над Краснодарским краем – 8, а над Ставропольским краем – 5.

Над Курской и Тамбовской областями уничтожено по 3 БПЛА, а над Воронежской и Орловской областями сбиты 2 и 1 беспилотник соответственно.

23 июля силы ПВО ликвидировали над регионами РФ 21 украинский дрон за 3 часа. Атака продолжалась с 20:40 до 23:50 по московскому времени. Десять БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 9 – над акваторией Азовского моря, а 2 – в небе над Краснодарским краем.

