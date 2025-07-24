24 июля, 19:37Происшествия
Число пострадавших при атаке ВСУ на Сочи выросло до 13 человек
Фото: телеграм-канал SHOT
Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Сочи выросло до 13 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека. Им оказали амбулаторную помощь", – говорится в сообщении.
По данным оперштаба, четверо пострадавших госпитализированы, одного из них доставили санавиацией. Остальные наблюдаются в поликлинике по месту жительства.
Украинский БПЛА атаковал нефтебазу на федеральной территории Сириус в ночь на 24 июля. Обломки дрона упали в Адлерском районе Сочи.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли две женщины. Кроме того, жертвами стали два сотрудника Федеральной пассажирской компании (ФПК).
МИД РФ назвал удары ВСУ по Сочи прицельными террористическими атаками по мирным жителям.