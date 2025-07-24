Число пострадавших при атаке ВСУ на Сочи выросло до 13 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Сочи выросло до 13 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека. Им оказали амбулаторную помощь", – говорится в сообщении.

По данным оперштаба, четверо пострадавших госпитализированы, одного из них доставили санавиацией. Остальные наблюдаются в поликлинике по месту жительства.

Украинский БПЛА атаковал нефтебазу на федеральной территории Сириус в ночь на 24 июля. Обломки дрона упали в Адлерском районе Сочи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли две женщины. Кроме того, жертвами стали два сотрудника Федеральной пассажирской компании (ФПК).

МИД РФ назвал удары ВСУ по Сочи прицельными террористическими атаками по мирным жителям.

