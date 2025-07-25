ВСУ сбросили с БПЛА боеприпас на парковку у Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с БПЛА боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Персонал станции не пострадал.

"Повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. От взрыва загорелась сухая растительность (сухостой) на прилегающей территории, прямо рядом с теплотрассой", – говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

На место ЧП сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС. Безопасность основных объектов не была нарушена в результате атаки, станция продолжила работу в штатном режиме.

В ЗАЭС подчеркнули, что подобные атаки являются недопустимыми. Они создают прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности, а также жизни и здоровью людей.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС, которые очищали канал на гидротехнических сооружениях. В результате была повреждена служебная машина, сотрудники станции успели вовремя спрятаться.

Представители станции назвали подобные атаки терактом, который демонстрирует "новый уровень бесчеловечности киевского режима".