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04 августа, 05:49

Политика

Войска РФ освободили более 200 населенных пунктов с начала года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы освободили более 200 населенных пунктов в рамках спецоперации на Украине с начала текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сводок Минобороны России.

Согласно подсчетам агентства, населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в Донецкой Народной Республике (ДНР), стал 209-м с начала 2025 года.

Александро-Калиново удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений "Южной" группировки войск. Тогда ВС РФ также нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.

Российские военные улучшили свои позиции на великоновоселковском направлении и продвигаются по Днепропетровской области, сообщал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВСУ находятся в практически критическом положении возле населенных пунктов, где в настоящий момент продолжаются бои.

ВС РФ заняли населенный пункт Александро-Калиново в ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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