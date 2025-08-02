ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили село Александро-Калиново в Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт удалось взять под контроль благодаря активным действиям подразделений "Южной" группировкой войск.

В оборонном ведомстве также отметили, что российская армия нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванполье в ДНР.

"Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Минобороны России 31 июля сообщило о взятии под контроль Часова Яра. Город был освобожден в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

При этом российские бойцы в ходе боев в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю спецоперации.

Политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, назвал освобождение Часова Яра "серьезнейшим продвижением и большой победой" России на линии боевого соприкосновения. По его словам, это будет иметь масштабный отклик не только у российских военнослужащих, но и у тех, кто следит за спецоперацией.