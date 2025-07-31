Белоусов поздравил военных, проявивших мужество при освобождении Часова Яра

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 98-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ), отметив мужество и отвагу бойцов при освобождении Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций", – подчеркнул министр.

Белоусов также отметил, что бойцы дивизии с честью решают задачи на самых важных направлениях спецоперации и стойко противостоят противнику, продвигаясь вперед в упорных боях. Он поблагодарил солдат за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, "что крылатая пехота останется эталоном воинского мастерства и продолжит свято хранить верность Родине".

В оборонном ведомстве, в свою очередь, отметили, что Часов Яр освобождали ивановские, костромские и ярославские десантники.

"За время проведения операции по освобождению Часова Яра десантниками из Иванова, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА", – говорится в сообщении.

В ходе выполнения боевой задачи российские военнослужащие зачистили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) свыше 4 200 зданий и сооружений и взяли в плен примерно 50 украинских солдат. Кроме того, бойцы уничтожили более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА.

В четверг, 31 июля, Минобороны России заявило о взятии под контроль Часова Яра. Город был освобожден в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

СМИ сообщали, что Вооруженные силы России в ходе боев в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю спецоперации. По данным российских силовых структур, речь идет о тысячи человек личного состава противника.

