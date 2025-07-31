Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале кадры из освобожденного Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ведомстве отметили, что за время проведения операции ивановские, костромские и ярославские десантники прошли 20 километров под огнем артиллерии и ударных БПЛА. Было зачищено 4,2 тысячи зданий и сооружений, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА.

Из города вывели 65 мирных жителей, а также взяли в плен около 50 украинских военных.

На окраинах микрорайонов Шевченко и Южный Знак были подняты флаги России и Воздушно-десантных войск. В Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи в год 80-летия Великой Победы и 95-летия ВДВ.

В четверг, 31 июля, стало известно о взятии Часова Яра под контроль российских войск. Город был освобожден в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

По информации СМИ, Вооруженные силы России в ходе боев уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю СВО. По данным силовых структур, речь идет о тысяче человек личного состава противника.

Военных РФ поздравил министр обороны России Андрей Белоусов. Он отметил, что бойцы с честью решают задачи на самых важных направлениях спецоперации и стойко противостоят противнику, продвигаясь вперед в упорных боях.

