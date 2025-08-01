Путин сообщил о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил Владимир Путин.

Президент России также прокомментировал сообщения об освобождении населенного пункта, которые якобы не соответствуют действительности.

"Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны объявило (об освобождении города. – Прим. ред.), по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад", – добавил Путин.

В четверг, 31 июля, Минобороны России заявило о взятии под контроль Часова Яра. Город был освобожден в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

СМИ сообщали, что Вооруженные силы России в ходе боев в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю спецоперации. По данным российских силовых структур, речь идет о тысячах человек личного состава противника.

