Глава ДНР сообщил, что российские военные продвигаются в Днепропетровской области

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Вооруженные силы России улучшили свои позиции на великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что ВСУ находятся в практически критическом положении возле населенных пунктах, где в настоящий момент продолжаются бои.

"Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник там находится практически в критической ситуации", – подчеркнул Пушилин.

Ранее глава ДНР рассказывал, что бои начались в черте города Димитрова. По его словам, первые столкновения произошли на окраинах населенного пункта. Он отмечал, что украинская сторона на этом участке фронта находится в затруднительном положении.

Пушилин также указывал на то, что российские военные продвинулись на краснолиманском направлении.

