Эвакуация объявлена в подконтрольном Киеву Херсоне

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Власти подконтрольного Киеву Херсона объявили эвакуацию, заявив, что в городе присутствуют проблемы с логистикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Он объяснил, что эвакуация была объявлена после повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел.

В июне этого года власти Харьковской области приняли решение об эвакуации людей из нескольких населенных пунктов Шевченковской общины: из сел Барановка, Сподобовка, Новониколаевка, Березовка, Дуванка, Федоровка и Староверовка.

Примерно в то же время депутаты Верховной рады призвали жителей Сумской области уехать из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон. Парламентарии раскритиковали ВСУ за плохую оборону области и посоветовали гражданам "быть реалистами".