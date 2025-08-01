Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В понедельник, 28 июля, российская армия освободила Бойковку и Бельгийку в ДНР. Населенные пункты были освобождены благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".

На следующий день, 29 июля, ВС России взяли под контроль села Темировка в Запорожской области и Новоукраинка в ДНР.

В четверг, 31 июля, российские военнослужащие освободили Часов Яр в ДНР. Город был взят под контроль в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР, Малиевка Днепропетровской области", – добавили в ведомстве.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию об освобождении Часова Яра "российским вбросом", передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на соцсети украинского лидера.

"Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции", – написал Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что Вооруженные силы России в ходе боев в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю спецоперации. По данным российских силовых структур, речь идет о тысяче человек личного состава противника.