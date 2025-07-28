Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила Бойковку и Бельгийку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Населенные пункты были освобождены благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Ранее Вооруженные силы России освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса (украинское название – Мирное. – Прим. ред.) в ДНР. Первое село удалось взять под контроль подразделениям группировки войск "Центр", а второе – подразделениям группировки войск "Восток".

До этого армия России освободила Бессаловку в Сумской области, Соболевку в Харьковской области, Дачное в Днепропетровской области, Поддубное и Толстой в ДНР.

