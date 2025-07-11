ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, взять село под контроль удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад".

По данным министерства, также за прошедшую неделю российские силы освободили пять населенных пунктов, в число которых вошли Бессаловка в Сумской области, Соболевка в Харьковской, Дачное в Днепропетровской области, Поддубное и Толстой в ДНР.

Ранее российская армия атаковала с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" пункт временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ, который находился в районе села Баратовка в Николаевской области. В результате, как уточнили в Минобороны РФ, все цели были уничтожены.

Кроме того, российские военнослужащие поразили территориальные центры комплектования украинской армии. По данным МО РФ, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск, ударными БПЛА, ракетными войсками.

