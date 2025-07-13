Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Село Николаевка освобождено в результате наступления подразделений группировки войск "Центр". При этом село Карла Макса (украинское название – Мирное. – Прим. ред.) удалось взять под контроль подразделениями группировки войск "Восток", добавили в оборонном ведомстве.

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зонах ответственности группировок "Центр" и "Восток" составили свыше 450 и 205 украинских военных соответственно. Суммарно на всех направлениях ВСУ потеряли около 1 220 военнослужащих.

До этого российские военные освободили населенные пункты Бессаловка в Сумской области, Соболевка в Харьковской, Дачное в Днепропетровской области, Поддубное и Толстой в ДНР. Кроме того, ВС РФ взяли под контроль село Зеленая Долина.

