Песков: ВС РФ продвигаются вперед, создают буферную зону для безопасности

09 июля, 13:06Политика
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Российская армия продолжает продвигаться вперед и создавать буферную зону для обеспечения безопасности регионов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о желании украинских военнослужащих вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей.
Пресс-секретарь президента России также рассказал, что ситуация на земле в зоне спецоперации меняется каждый день.
"Украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", – добавил Песков.
Кроме того, он затронул тему переговоров. По словам представителя Кремля, проведена "определенная работа" – два сложных раунда. Теперь российская сторона ожидает третьего раунда переговоров в надежде на продолжение диалога.
О создании буферной зоны вдоль границы России и Украины ранее говорил Владимир Путин. Президент указывал, что противник применяет против россиян террористические методы. При этом, по его словам, обычно он выбирает цели, не имеющие военного значения, к которым относятся мирные объекты, дома и люди.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что российские военные не дадут украинским военным поводов вновь появиться в Курской области. Для этого Россия и создает буферную зону, которая не позволит впредь допускать таких ситуаций.
По словам Медведева, периодически противник пытается совершать бессмысленные заходы на территорию региона, однако все они все будут пресекаться "максимально жестко".
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