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Российская армия продолжает продвигаться вперед и создавать буферную зону для обеспечения безопасности регионов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о желании украинских военнослужащих вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей.

Пресс-секретарь президента России также рассказал, что ситуация на земле в зоне спецоперации меняется каждый день.

"Украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", – добавил Песков.

Кроме того, он затронул тему переговоров. По словам представителя Кремля, проведена "определенная работа" – два сложных раунда. Теперь российская сторона ожидает третьего раунда переговоров в надежде на продолжение диалога.

О создании буферной зоны вдоль границы России и Украины ранее говорил Владимир Путин. Президент указывал, что противник применяет против россиян террористические методы. При этом, по его словам, обычно он выбирает цели, не имеющие военного значения, к которым относятся мирные объекты, дома и люди.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что российские военные не дадут украинским военным поводов вновь появиться в Курской области. Для этого Россия и создает буферную зону, которая не позволит впредь допускать таких ситуаций.

По словам Медведева, периодически противник пытается совершать бессмысленные заходы на территорию региона, однако все они все будут пресекаться "максимально жестко".

