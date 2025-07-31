ТАСС: взрывы прогремели в Киеве

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Серия мощных взрывов прогремела в Киеве в ночь на четверг, 31 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося не приводятся. Местные власти также не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Ровненской областях Украины.

Минобороны России ранее сообщало, что армия нанесла удар по украинскому складу робототехнических комплексов.

Кроме того, российские военнослужащие атаковали транспортные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты дислокации украинских солдат и наемников в 156 районах. В результате армии России удалось поразить все цели.